Япония и Россия договорились продолжать диалог для развития двусторонних отношений

Фото: Пресс-служба Совфеда

Главы Министерств иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги в ходе переговоров в Нью-Йорке договорились о продолжении диалога между странами, направленного на развитие двусторонних отношений. Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

По его словам, встреча министров длилась около получаса. В ходе переговоров главы ведомств обсудили вопросы заключения мирного договора, поднимали тему гуманитарных обменов, а также обсуждали способы развития совместной экономической деятельности на четырех северный островах.

— Они пришли к единому мнению, в дальнейшем также использовать различные возможности и продолжать обсуждение для развития японо-российских отношений в целом, — заявил генсек.

Предыдущая встреча глав министерств состоялась более полутора лет назад, передает РИА Новости.

3 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин рассказал о беспрецедентном наборе льгот для бизнеса на Курилах. Среди подобных льгот президент назвал освобождение от налогов на десять лет, пониженные до 7,6 процента страховые взносы и режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься налог на добавочную стоимость (НДС).

При этом Путин подчеркнул, что набор льгот должен быть предоставлен компаниям, которые будут реально работать в регионе, а не только регистрироваться на Курильских островах.

6 сентября генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что планы России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах противоречат позиции Японии, которая предполагает «совместное использование этой территории».