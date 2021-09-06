Япония выступила против создания особой экономической зоны на Курильских островах

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Планы России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах противоречат позиции Японии, которая предполагает «совместное использование этой территории». Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

По его словам, введение ОЭЗ на северных островах (так в Японии называют Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — прим. «ВМ») вкупе с призывами к международным компаниям к экономическому освоению этих островов якобы «противоречит ранее достигнутым договоренностям между странами». В связи с этим Като выразил глубокой сожаление.

— Наша страна настаивает на том, что введение особой экономической зоны не совпадает с позицией нашей страны, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран, — передает слова Като РИА Новости.

3 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин рассказал о беспрецедентном наборе льгот для бизнеса на Курилах. Среди подобных льгот президент назвал освобождение от налогов на десять лет, пониженные до 7,6 процента страховые взносы и режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься налог на добавочную стоимость (НДС).

При этом Путин подчеркнул, что набор льгот должен быть предоставлен компаниям, которые будут реально работать в регионе, а не только регистрироваться на Курильских островах.