Япония выступила против создания особой экономической зоны на Курильских островах
Планы России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах противоречат позиции Японии, которая предполагает «совместное использование этой территории». Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
По его словам, введение ОЭЗ на северных островах (так в Японии называют Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — прим. «ВМ») вкупе с призывами к международным компаниям к экономическому освоению этих островов якобы «противоречит ранее достигнутым договоренностям между странами». В связи с этим Като выразил глубокой сожаление.
— Наша страна настаивает на том, что введение особой экономической зоны не совпадает с позицией нашей страны, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран, — передает слова Като РИА Новости.
3 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин рассказал о беспрецедентном наборе льгот для бизнеса на Курилах. Среди подобных льгот президент назвал освобождение от налогов на десять лет, пониженные до 7,6 процента страховые взносы и режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься налог на добавочную стоимость (НДС).
При этом Путин подчеркнул, что набор льгот должен быть предоставлен компаниям, которые будут реально работать в регионе, а не только регистрироваться на Курильских островах.