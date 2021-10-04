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Новое общественное пространство появилось на юго-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Город
Новое общественное пространство появилось на юго-востоке столицы
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства
Россия, Москва, Люблинская улица, 149 Карта всех событий

В столичном районе Люблино на юго-востоке Москвы завершилось благоустройство сквера возле Культурного центра имени летчика Ивана Астахова. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

В рамках реализации проекта специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, а также обустроили зоны со скамейками для тихого отдыха. Кроме того здесь привели в порядок памятную стелу работникам Курьяновской станции аэрации, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Коммунальщики также обновили газон и дополнительно высадили более 200 кустарников и живую изгородь.

В пресс-службе отметили, что 2021 год стал особенным для Культурного центра в Люблине. В мае отметили 100-летний юбилей Героя Советского Союза, летчика И.М. Астахова, чье имя с 1983 года носит Культурный центр. А в конце ноября исполнится 95 лет и самому Культурному центру.

2 октября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства сообщили об окончании благоустройства сквера по 1-му Саратовскому проезду в районе Текстильщики.

Там специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, а также привели в порядок детскую площадку, где появился многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда и веревочная полоса препятствий.

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