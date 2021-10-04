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Астрологи назвали пять лучших отцов среди знаков зодиака

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи назвали пять лучших отцов среди знаков зодиака
Фото: Pixabay

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представители которых становятся самыми ответственными и заботливыми отцами.

Лидером рейтинга стали Тельцы. Несмотря на их некоторое занудство, их забота порой перекрывает материнскую. Они отличаются терпеливостью и нежностью. Им не составит труда накормить малыша или выбрать для него правильную соску. Благодаря ответственности и уму они становятся папашами, о которых можно только мечтать.

На втором месте расположились Девы. Они не станут попрекать супругу в неисполнении обязанностей, а просто примутся сами нянчить капризного малыша. Этих мужчин известие о скором прибавлении не испугает, а сделает счастливыми.

В тройку идеальных отцов вошел также Лев. Как настоящий царь зверей он не станет избегать ответственности за свое потомство. Еще до появления малыша он запасется кроваткой, подгузниками и пеленками и позволит своей возлюбленной спокойно вынашивать ребенка, не сомневаясь в супруге.

Раки без труда и с удовольствием будут варить кашу или лопать с малышом мыльные пузыри. Единственным минусом этого папаши станет его чрезмерная доброта. Его супруга должна быть начеку, чтобы наследники не вили из такого папы веревки.

Мудрый Козерог будет в общении с детьми крайне терпелив. Он сможет найти время для любого количества отпрысков, при этом за двойки и шалости максимум, что им грозит, — поучительная лекция. Его строгость может проявляться крайне редко, но при этом он останется справедливым, пишет Cosmopolitan.

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