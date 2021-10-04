Наталья Сергунина рассказала о грантовой поддержке столичных анимационных компаний

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Анимационные компании, которые получат гранты от правительства Москвы, определили в столице. Об этом сообщила в понедельник, 4 октября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что выделенные денежные средства организации потратят на создание нового аудиовизуального контента, а также за их счет обеспечат рост экономических показателей.

— Поддержка одобрена 14 студиям. В общей сложности им будет выделено около 84 миллионов рублей. Гранты можно направить на покупку оборудования и профильного программного обеспечения или на оплату труда сотрудников, — заявила заммэра.

Также Наталья Сергунина добавила, что на такую поддержку могли претендовать только те студии, которые находятся в реестре анимационных организаций Министерства культуры Российской Федерации или в реестре Ассоциации анимационного кино.

Для получения грантов учреждениям необходимо увеличить прибыль от производства кинолент на сумму, в три раза превышающую сумму выделенных из бюджета средств.

При этом заместитель мэра Москвы подчеркнула, что еще один грант смогут получить в 2021 году создатели некоммерческой авторской анимации из столицы. Прием заявок на такую поддержку планируют открыть в ноябре.

Помимо этого, анимационные студии могут рассчитывать на грант для экспортеров и на меры поддержки бизнеса, заключила Наталья Сергунина.

В субботу, 2 октября, заммэра столицы рассказала, что в Москве начал работу IV молодежный форум «Наследие». Его организатором стал московский департамент культурного наследия в партнерстве с ведущими московскими вузами. За три года участниками образовательного проекта стали более 12 тысяч человек.