Звездный диетолог раскрыла секреты быстрого похудения Insta-мамочек

Фото: instagram/samoylovaoxana

Звездный диетолог и косметолог Марият Мухина рассказала, как популярным в Instagram мамочкам удалось так быстро восстановить фигуру после родов.

Она разделила блогеров на три категории. К числу первой диетолог отнесла жену рэпера Джигана и маму четверых детей Оксану Самойлову, а также экс-пассию и маму дочери Тимати Алену Шишкову. По словам Мухиной, эти девушки являются «генетическими бриллиантами».

— Оксана Самойлова рассказывала, что и в детстве страдала от сильной худобы. Дело в том, что модели ее склада — это генетические бриллианты, которые имеют такой необычный обмен веществ, что могут есть макароны ведрами и не поправляться, — цитирует специалиста Пятый канал.

Она отметила, что отсутствие следов растяжек и безупречная кожа Самойловой свидетельствуют об отличной работе гипоталамуса. Это позволило сократиться брюшной стенке уже спустя неделю даже после четвертой беременности. Для большинства людей это является фантастикой — им приходится долго трудиться над возвращением формы.

Диетолог напомнила, что каждая женщина страдает от набора веса после 25 лет, из-за чего им приходится тщательно следить за питанием и расходом энергии.

Ко второму типу женщин Мухина отнесла Иду Галич, которая, по словам медика, похудела при помощи «золотого укола» от специалиста-эндокринолога.

Фото: instagram.com/galichida

Она отметила, что таким способом худели многие звезды, среди которых Лолита, Рустам Солнцев и сама Мухина. Диетолог назвала этот метод безопасным, воздействующим как лизинг-фактор.

Она объяснила, что пептидный укол воздействует на инсулин, в результате чего оказывается влияние на обменные процессы и работу желудочно-кишечного тракта. Это позволяет человеку скинуть за неделю до трех килограммов. Однако врач отметила, что «золотой укол» не исключает необходимости следить за питанием и регулярно тренироваться.

К третьей группе Instagram-блогеров Мухиной отнесла тех, кто просто использует фотошоп. Среди таковых она назвала Кристину One. По словам диетолога, ролики девушки снимаются в удачном ракурсе, а фотографы кропотливо трудятся, чтобы скрыть все недостатки.

— Бесконечная ретушь ловит многих: кто-то фотошопит лицо, кто-то — фигуру, но в жизни все выглядит по-другому, — заключила специалист.

До этого три главных правила похудения назвала диетолог Мунмун Ганеривал, которая помогает избавиться от лишних килограммов звездам Болливуда.