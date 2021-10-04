Стартовал отборочный тур московского чемпионата «Абилимпикс»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На 32 площадках Москвы начались соревнования отборочного тура VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021», который продлится до 15 октября.

В этом году в конкурсе будут участвовать представители 81 компетенции из различных профессиональных сфер. В их числе медицина, IT, экономика и финансы, промышленность, сфера услуг и питания и другие. Наиболее популярными направлениями оказались «Администратор баз данных», «Дизайн плаката», «Переводчик», «Адаптивная физическая культура» и «Предпринимательство».

— В этом году участники «Абилимпикса» встретятся очно. На площадке они не только смогут проявить свой профессионализм, но и познакомиться с лучшими работодателями сферы, в которой мечтают работать. Больше половины участников еще учатся в школе. Мы понимаем, как важно для ребят с особенностями здоровья с раннего возраста начать выстраивать свой карьерный путь, — рассказала первый заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова, отметив, что чемпионат поможет участникам определиться с профессией, увидеть перспективы и обрести уверенность.

Соревнования отборочного будут проходить в очном формате на базе колледжей, учебного центра «Профессионал» и Международного центра подготовки и развития массажистов. Кроме того, каждый участник сможет поучаствовать дистанционно. Оценивать выполнение заданий будут члены жюри.

До этого сообщалось, что заявки на участие в отборочном туре «Абилимпикса-2021» подали 2027 человек.

Чуть больше половины из них — школьники (1085 человек). Кроме того, желание поучаствовать в конкурсе выразили 751 студент и 191 специалист. Соревнования помогут молодым людям сделать выбор относительно будущей профессии и места работы.