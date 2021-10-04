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Блогер Манукян назвал причины возможного воссоединения группы «Тату»

Ирина А. Игнатенко

Общество
Блогер Манукян назвал причины возможного воссоединения группы «Тату»
Фото: Скриншот видео YouTube-канала MEGADENMUSIC

Журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал сообщения о воссоединении группы «Тату». Он назвал несколько причин, которые могли подтолкнуть экс-участниц к этому решению.

— Возможно, воссоединение группы ABBA на них так повлияло. Нельзя не учитывать и тот факт, что у Волковой не сложилось с походом в Госдуму, а значит, нужно себя чем-то занимать, — отметил он в комментарии ФАН.

Манукян добавил, что удивился, когда услышал эту новость, так как казалось, что у Лены и Юли были непреодолимые противоречия и они не хотят выступать вместе.

Блогер отметил, что после воссоединения группе едва ли удастся вернуть былую популярность, ведь у Юли Волковой есть проблемы с голосом, из-за которых она вряд ли сможет петь вживую. Блогер предположил, что, возможно, группа прибегнет к каким-либо современным технологиям, чтобы это исправить.

Бывшая участница некогда популярного женского дуэта «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы в 2022 году. Кроме того, Катина анонсировала выход сериала о «Тату» с участием обеих девушек на одной из стриминговых площадок.

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