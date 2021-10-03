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Певица Лена Катина объявила о воссоединении группы «Тату». Она сообщила, что это случится в следующем году.

— Официальный трибьют «Тату» — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей, — рассказала артистка на своей странице в соцсети Instagram.

Она также попросила поклонников поделиться мнением, кого из артистов они хотели бы видеть с группой на сцене.

Катина еще рассказала, что фанаты увидят любимых певиц вместе на экране — в ближайшее время выйдет сериал с их участием. На каком именно сервисе он будет выпущен, пока не сообщается.

Экс-солистка «Тату» закрутила роман с долларовым миллионером. Лена Катина встречается с Дмитрием Спиридоновым, который является сооснователем и генеральным директором процессингового центра для обработки платежей.

Группа «Тату» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым вместе с композитором Александром Войтинским. Со временем она стала самым успешным российским экспортным проектом. Последний раз дуэт выступал на открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года — к тому времени Катина уже несколько лет занималась сольной карьерой.