Экс-солистка «Тату» закрутила роман с долларовым миллионером

Фото: Instagram/@lenakatina

Бывшая участница поп-группы «Тату» Лена Катина встречается с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым, который является сооснователем и генеральным директором процессингового центра для обработки платежей.

Пара познакомилась на дне рождения бизнесмена, где Катина выступала как приглашенная артистка. Романические отношения связывают певицу и предпринимателя с июня.

Экс-участница «Тату» предпочитает не распространяться о новом возлюбленном. А вот Спиридонов открыто говорит об их отношениях, пишет Peopletalk.ru.

У Лены Катиной есть шестилетний сын Александр, которого она родила от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Несмотря на то что пара в разводе, родители мальчика поддерживают дружеские отношения.

Летом Катина приняла участие в передаче «Секрет на миллион», где рассказала, как подверглась изнасилованию в 11 лет.

До этого Катина во время интервью в рамках YouTube-шоу «Куб» рассказала о предательстве близкой подруги. Многие зрители посчитали, что певица намекает на бывшую коллегу Юлию Волкову, так как девушки не общаются после распада группы, а на публике отзываются друг о друге в негативном ключе. Причина их ссоры до сих пор неизвестна.