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ВДНХ отметит День архитектуры

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ отметит День архитектуры
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 123БКарта всех событий

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы 4 октября принять участие в специальной программе, приуроченной ко Всемирному дню архитектуры. Все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии и тематическую игру-квиз.

В рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» в понедельник пройдет экскурсия «Рабочий и колхозница. Сквозь годы и эпохи», где можно познакомиться с историей и архитектурой одноименного павильона.

Участникам прогулки расскажут о том, как и когда монумент авторства Веры Мухиной оказался на ВДНХ, о реконструкции здания, а также об интересных малоизвестных фактах объекта. Посетители рассмотрят грандиозный монумент вблизи — завершится экскурсия на крыше здания.

Вечером в лектории павильона «Рабочий и колхозница» можно принять участие в квизе «Мелодия в камне». Интеллектуальная игра, состоящая из нескольких туров, посвящена старинным зданиям Москвы, их примечательным особенностям и историческим фактам.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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