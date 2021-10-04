«Это бандитизм!»: врач объяснил, почему запрещено лечиться йодными сетками

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Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему не стоит лечиться йодными сетками.

Зачастую родители используют такой метод при ОРВИ и кашле у детей, однако делать это, по мнению доктора, категорически запрещается, так как можно сильно навредить ребенку.

— Это бандитизм, особенно когда это используется для детей. Потому что через детскую кожу йод в огромном количестве всасывается в кровоток и дает огромную нагрузку на щитовидную железу, в некоторых случаях вызывая поражения щитовидной железы. Если бабушка хочет нарисовать на вашем ребенке йодную сеточку, гоните ее — пусть идет и рисует на дедушке, — говорит врач.

При этом дополнительное употребление йода в таблетках, по мнению доктора Комаровского, возможно только в случае угрозы жизни детей при взрывах на АЭС. В остальных случаях, если ребенок здоров, дополнительного употребления йода не требуется.

— Для защиты при радиоактивной катастрофе нужно съесть йод. Если мы примем йод в этом случае, то наша щитовидная железа будет занята им, и радиоактивный она не примет, — объясняет эксперт.

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