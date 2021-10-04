В ГУМе заработал центр вакцинации от COVID-19 с увеличенной пропускной способностью

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В главном универмаге страны возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, пропускная способность которого увеличилась до пяти тысяч человек в день. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Привиться от коронавируса здесь можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

— Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны «Здоровая Москва» и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сейчас — другое время, которое требует иных решений. На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе, — рассказала вице-мэр, отметив, что теперь для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения и обеспечен максимальный комфорт.

В Москве можно сделать прививку от COVID-19 на базе 100 государственных поликлиник, а также в торговых центрах и других популярных местах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве соцработники вновь начали информировать жителей старшего возраста о возможностях вакцинации от коронавирусной инфекции.