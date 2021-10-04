Рафик Загрутдинов: Семь образовательных объектов планируется построить в Некрасовке за два года

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Семь объектов образовательного назначения планируется возвести в Некрасовке до конца 2022 года. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Так, в 13-м квартале района специалисты построят детский сад, рассчитанный на 350 малышей. В 14-м квартале возведут школу на 550 учеников и детсад на 225 мест.

Кроме того, в квартале 17 построят четыре аналогичных объекта: учебный корпус на 350 учеников, школа более чем на тысячу мест и два детских садика на 275 и 300 детей.

По словам Загрутдинова, в настоящее время в Москве за счет городского бюджета специалисты строят 31 объект образования. Их совокупная площадь составляет 200 тысяч квадратных метров. До 2024 года в общей сложности планируется ввести в эксплуатацию 75 новых таких зданий.

В Москве также началось строительство детского сада на 250 мест в составе жилого комплекса в районе Солнцево, который возведут за счет инвестора. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Детское учреждение на Производственной улице после ввода в эксплуатацию передадут на баланс города, уточнила она.

В здании общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров будет три этажа. В нем смогут разместиться 10 групп, каждая из которых рассчитана на 25 мест.