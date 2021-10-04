Одиннадцать подмосковных школ вошли в топ-100 школ России

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Московская область оказалось на втором месте рейтинга топ-100 школ России, в список вошли 11 учебных заведений региона. Об этом на совещании губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в этом году Московская область уступила только столице, но удалось опередить Санкт-Петербург.

— Мы вторые после Москвы. У Москвы 35 школ. В прошлом году у нас было восемь школ. Перед нами был Санкт-Петербург. В этом году Петербург удалось обогнать, — сказала Каклюгина.

Среди подмосковных школ, которые попали в рейтинг, физмат лицей в Долгопрудном, школа № 6 в Мытищах, две школы в Одинцове, школы в Королеве, Балашихе, Сергиевом Посаде, Химках, Подольске, передает «360».

Губернатор региона Андрей Воробьев выразил благодарность учителям, директорам школ и всем, кто задействован в сфере образования Подмосковья. Он подчеркнул, что директора и коллективы, которые стараются, должны постоянно ощущать поддержку глав регионов.

Андрей Воробьев также отметил, что не стоит останавливаться на достигнутом, так как отрыв от первого места все еще достаточно весомый.

До этого стало известно, что до конца 2022 года в Некрасовке планируют возвести семь образовательных объектов.