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«Звоночки» из прошлого»: астролог объяснила, чего ждать от новолуния

Анна Михалюк

Общество
«Звоночки» из прошлого»: астролог объяснила, чего ждать от новолуния
Фото: Pexels

Астролог Ольга Стелла рассказала, какой будет первая неделя октября, на которую придется новолуние, которое стартует 5 октября.

— Неделя будет динамичной, яркой. Это неделя разворота Плутона, а значит, что-то изменится в нашей жизни. В понедельник, 4 октября, многие будут работать или начинать свою рабочую неделю, будут реализовывать планы. Это отличное время, чтобы зарядить всю неделю энергией действия. Мы будем прекрасно общаться, выходить из различных ситуаций. Кто-то может получить необходимые документы. Вся неделя будет важна, что-то из прошлого всплывет для каждого из нас: старые отношения, потерянные вещи, исчезнувшие люди, — говорит астролог в новом видео на своем YouTube-канале.

Особенно время новолуния хорошо для составления планов и анализа прошедшего времени. В этот период необходимо понять, что не удалось в предыдущем месяце и что вы не хотите взять с собой в следующий.

— Будет меняться наше мировоззрение. Плутон дал время подумать о том, что мы хотим трансформировать. Ретро-Меркурий заставляет погрузиться в себя и найти новое решение старых задач и отношений. После того как мы закончим эту неделю, на людей мы посмотрим по-другому, — говорит эксперт.

Особенно удачными на этой неделе будут дела, связанные с переездом, судами и трудоустройством.

— Может подвернуться счастливый случай: кто-то поможет советом, поможет устроиться на работу. Неделя хороша для партнерских отношений. Это период знаков, и он начнет давать «звоночки» из прошлого, — считает астролог.

Для людей с зависимостями это время испытаний: может усиливаться тяга, захочется себя «поощрить» и пожалеть. В этот период необходимо направить фокус на свое тело и здоровье: 5 октября благоприятно для разгрузочного дня и занятий спортом. Также, по словам астролога, новолуние подходит для того, чтобы отпустить обиды, и в первую очередь это касается обид на себя.

Астрологи также назвали пять лучших отцов среди знаков зодиака.

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