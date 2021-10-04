Вирусолог пояснил, почему все чаще болеют коронавирусом молодые люди и дети

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Ведущий сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов расказал, как происходит мутация коронавирусной инфекции и почему в настоящее время все чаще заболевание встречается у детей и молодых людей.

Он отметил, что в настоящее время самым распространенным стал индийский штамм, его еще называют «Дельта». Этот штамм, по словам специалиста, в результате мутаций получил особое преимущество — изменения произошли в том участке, который присоединяется к рецептору, с помощью него он проникает в клетку.

Эта мутация открыла вирусу дорогу к новым категориям потенциальных жертв, которые ранее были невосприимчивы к нему.

— Те люди, у которых мало этого рецептора, и которые раньше из-за этого не заражались, стали болеть. Это дети маленькие и относительно молодые люди, — отметил он в комментарии Nation news.

Кроме того, вирус стал быстрее распространяться внутри организма, тяжелые последствия наступают не через 10, а 4-5 дней.

Врач подчеркнул, что в будущем коронавирус скорее всего найдет еще какие-нибудь способы более быстрого распространения. Поэтому необходимо активно увеличивать темпы вакцинации населения.

До этого американские ученые сообщили, что коронавирус с начала пандемии неоднократно мутировал, сейчас ученые выделяют несколько основных штаммов. В настоящеевремя SARS-CoV-2 мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху.