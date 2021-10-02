Названа цель новой мутации коронавируса

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Основная цель мутаций коронавируса — более быстрое распространение болезни по воздуху. Об этом в субботу, 2 октября, заявили ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Их исследование опубликовано в газете New York Times. Отмечается, что специалисты сравнили между собой изначальный вариант COVID-19 и его новые варианты альфа и дельта. Вирус эволюционирует и стал лучше передаваться воздушно-капельным путем.

Он перемещается двумя путями — с помощью крупных капель или значительно более мелких. Они попадают в легкие человека, где и оседают — там болезнь вызывает наибольшую опасность.

Это исследование показало, что коронавирус эволюционирует, чтобы лучше распространяться. Для борьбы с его новыми штаммами могут понадобиться усовершенствованные маски, способные помешать попаданию его капель в организм.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что введение локдаунов и ношение медицинских масок плохо помогают бороться с пандемией коронавируса. Единственный способ ее остановить — активно прививать население.

Ранее в ВОЗ назвали «моральным провалом» срыв цели вакцинировать от COVID-19 до конца сентября не меньше десяти процентов жителей всех государств мира. По данным организации, этого показателя не смогли добиться 56 стран. Половина из них вакцинировала лишь два процента населения.

В России уровень вакцинации пока тоже недостаточный, считают в Кремле. Разъяснительную работу с населением нужно продолжать в активном режиме, заявил в четверг, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.