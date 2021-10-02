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«Затыкают все дырки»: Мясников заявил о бесполезности масок в борьбе с пандемией

Валерий Ливак

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Затыкают все дырки»: Мясников заявил о бесполезности масок в борьбе с пандемией
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Введение локдаунов и ношение медицинских масок плохо помогают бороться с пандемией коронавируса. Единственный способ ее остановить — активно прививать население. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

— Надо вакцинироваться. Локдауны и маски помогают очень плохо. Мы видим, как во всех странах масками затыкают все дырки в организме. Локдауны разорили уже все, что могли. Едешь по тому же Парижу — все просто заколочено, ничего не работает, не могут люди восстановить бизнес. И что, помогло им это? Не помогло. Коронавирус идет вверх, поэтому надо просто всем вакцинироваться и смириться с тем, что эта болезнь с нами навсегда, — сказал Мясников.

Ранее в ВОЗ назвали «моральным провалом» срыв цели вакцинировать от COVID-19 до конца сентября не меньше десяти процентов жителей всех государств мира. По данным организации, этого показателя не смогли добиться 56 стран. Половина из них вакцинировала лишь два процента населения.

В России уровень вакцинации пока тоже недостаточный, считают в Кремле. Разъяснительную работу с населением нужно продолжать в активном режиме, заявил в четверг, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, организованная работа в медицинской отрасли позволила обеспечить всех россиян необходимым количеством вакцин, однако некоторые граждане до сих пор не определились со своим желанием прививаться, «и это плохо».

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