Суд перенес заседание по вопросу освобождения экс-замглавы ФСИН Коршунова на 20 октября

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Лефортовский суд отложил заседание по вопросу освобождения от отбывания наказания экс-заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Рассмотрение ходатайства об освобождении Коршунова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью отложено на 20.10.2021 в 11.30, — сказал собеседник «ВМ»

Летом 2019 года бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за аферу с государственными контрактами на изготовление обуви.

В марте 2020 года его признали виновным по делу о растрате 155 миллионов рублей. Речь идет о махинациях Коршунова при заключении соглашений на поставку сахара и горюче-смазочных материалов в учреждения ведомства. По второму уголовному делу Коршунова приговорили еще к девяти годам заключения.