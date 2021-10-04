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Мосприрода пригласила горожан на занятия о животных

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода пригласила горожан на занятия о животных
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Северное БутовоКарта всех событий

Мосприрода к Всемирному дню защиты животных с 4 по 10 октября проводит ряд занятий, посвященных этому празднику.

В понедельник все желающие приглашаются в экоцентр «Битцевский лес» на занятие «Беседы о животных», где участники смогут узнать много нового о различных видах животных на нашей планете.

В среду, 6 октября, в парке «Кузьминки-Люблино» состоится занятие «Всемирный день животных», в рамках которого можно принять участие в мастер-классе, викторине и экологической игре. Экоцентр «Царская пасека» приглашает на экскурсию «Птицы Измайловского леса», викторина «Животные Москвы» пройдет в природно-историческом парке «Москворецкий», а занятие из цикла «Хочу все знать: Лесные друзья» — в экоцентре «Битцевский лес».

Занятие о хищных птицах «Крылатые охотники» 7 октября состоится в Российской государственной детской библиотеке. В этот же день экоцентр «Конный двор» приглашает на мероприятие «День защиты животных», а Бирюлевский дендропарк — на мастер-класс «Слон».

8 октября на территории комплексного заказника «Алтуфьевский» пройдет экскурсия «Фауна заказника «Алтуфьевский».

В субботу, 9 октября, взрослых и детей на занятие «Не будите спящего ежа» из цикла «Тропою зверей» ждут в экоцентре «Конный двор». Здесь можно узнать много интересных фактов о жизни ежей.

10 октября в экоцентре «Битцевский лес» пройдет «Птичий квест», в экоцентре «Лесная Сказка» — занятие «Мы в ответе за них», а в экоцентре «Конный двор» — квест «Лесной сыщик».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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