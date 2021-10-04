Эпидемиолог оценил вероятность введения локдауна в Петербурге

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Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, какова вероятность введения второго локдауна в Санкт-Петербурге.

По словам специалиста, заболеваемость растет, в некоторых регионах вводятся ограничительные мероприятия.

— Но я не думаю, что дойдет до второго локдауна, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

Эдуард Шунков пояснил, что есть несколько причин мыслить оптимистично насчет дальнейшего развития пандемии. Так, в настоящее время наблюдается рост заражения ОРВИ. Так как ковид длительное время занимал лидирующее положение в структуре заболеваемости, это может быть признаком, что он теряет свои патогенные свойства.

Кроме того, рост заболеваемости может подтолкнуть большее количество людей к соблюдению профилактических мер, а также вакцинации от коронавируса.

Эксперты отмечают, что в Северной столице продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Так, в первый день октября в городе выявили 2281 новый случай, передает Nation News.

30 сентября власти Псковской области сообщили, что не исключают введения регионального локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом.