Эпидемиолог оценил вероятность введения локдауна в Петербурге
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, какова вероятность введения второго локдауна в Санкт-Петербурге.
По словам специалиста, заболеваемость растет, в некоторых регионах вводятся ограничительные мероприятия.
— Но я не думаю, что дойдет до второго локдауна, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».
Эдуард Шунков пояснил, что есть несколько причин мыслить оптимистично насчет дальнейшего развития пандемии. Так, в настоящее время наблюдается рост заражения ОРВИ. Так как ковид длительное время занимал лидирующее положение в структуре заболеваемости, это может быть признаком, что он теряет свои патогенные свойства.
Кроме того, рост заболеваемости может подтолкнуть большее количество людей к соблюдению профилактических мер, а также вакцинации от коронавируса.
Эксперты отмечают, что в Северной столице продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Так, в первый день октября в городе выявили 2281 новый случай, передает Nation News.
30 сентября власти Псковской области сообщили, что не исключают введения регионального локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом.