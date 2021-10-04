В Москве закроют пункт вакцинации в Гостином Дворе

Администратор пункта вакцинации в Гостином Дворе Елена Шмелева помогает горожанам заполнять нужные анкеты и выдает талоны на прием к специалистам / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центр вакцинации от коронавирусной инфекции в Гостином Дворе планируют закрыть. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В его (Гостиного Двора — прим. «ВМ») атриуме снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события, — сказала заммэра.

Она добавила, что на всех мероприятиях будут соблюдаться меры по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

В центре москвичей вакцинировали препаратом «Спутник V». Для повторной вакцинации специалисты использовали «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Одновременно сделать прививку в центре могли до 50 человек. Ежедневно Гостиный Двор принимал более семи тысяч пациентов. Центр работал каждый день с 08:30 до 22:00. Жителей столицы перед прививкой осматривали квалифицированные врачи и медсестры.

В главном универмаге страны возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, пропускная способность которого увеличилась до пяти тысяч человек в день. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Привиться от коронавируса там можно ежедневно с 10:00 до 21:00.