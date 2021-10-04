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Новый корпус Театрального института имени Щукина поставили на кадастровый учет

Анастасия Колоскова

Город
Новый корпус Театрального института имени Щукина поставили на кадастровый учет
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большой Николопесковский переулок, 12Ас1 Карта всех событий

Управление столичного Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет пристройку кафедры сценического движения к зданию Театрального института имени Бориса Щукина в районе Арбат. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый пятиэтажный корпус площадью 470 квадратных метров возвели в Большом Николопесковском переулке, д. 12а, строение 2.

Пристройка соединена с основным зданием пешеходной галереей. В новом корпусе будет располагаться кафедра сценического движения, репетиционный зал и склад для декораций.

— Новое здание возведено в условиях тесной застройки Центрального административного округа, при этом соблюдены все нормы строительства, о чем свидетельствует поступившие в управление документы, которые позволили Росреестру осуществить кадастровый учет. Студентам театрального института станет еще комфортнее обучаться сценическому мастерству, репетировать и при этом с удобством перемещаться между зданиями, —рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

4 октября руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что семь объектов образовательного назначения планируется возвести в Некрасовке до конца 2022 года.

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