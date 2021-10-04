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Первый в мире киноэкипаж утвердили к полету на МКС

Полина Долганова

Общество
Первый в мире киноэкипаж утвердили к полету на МКС
Фото: Роскосмос

Российская актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены в качестве киноэкипажа, который отправится на МКС. Корабль с ними на борту отправится в полет во вторник, 5 октября. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

— Основной и дублирующий экипажи утверждены, — говорится в сообщении.

Экипаж утверждала государственная комиссия под руководством генерального директора компании Роскосмос Дмитрия Рогозина. Он также предстанет в качестве продюсера будущей киноленты, передает РИА Новости.

«Москино Космос» 5 октября покажет прямую трансляцию запуска космического корабля, на борту которого будут находиться актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом рассказали в пресс-службе «Москино».

В пресс-службе напомнили, что научно-просветительский проект «Вызов» станет первой в мире художественной киносъемкой на Международной космической станции.

Во вторник, 5 октября, состоится государственная комиссия, которая даст разрешение на запуск ракеты. Сам старт назначен на 11:15 по московскому времени в этот же день.

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