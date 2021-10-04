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Сергей Левкин: Свыше 1200 договоров заключено на приобретение дополнительных площадей по программе реновации

Анастасия Колоскова

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Сергей Левкин: Свыше 1200 договоров заключено на приобретение дополнительных площадей по программе реновации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский фонд реновации подписал более 1200 договоров с ее участниками на приобретение дополнительных площадей. Об это в понедельник, 4 октября, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— С момента запуска программы реновации опцией на приобретение воспользовались более 1200 раз: 922 договоров заключено в момент переезда, еще 341 — в течение двух лет после переселения. При этом всем заявителям предоставляется 10 процентная скидка на покупку, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, участникам реновации также один раз предоставляют возможность купить еще одну квартиру в другом районе.

— Площадьжилья не должна превышать 100 квадратных метров. Для расчета применяются как собственные, так и заемные средства. Всем участникам программы реновации предоставляют бесплатную консультацию, — пояснил Сергей Левкин.

Он отметил, что участники программы все чаще интересуются возможностью приобретения дополнительных площадей.

— Если в 2018 году Фонд заключил 189 соглашений о докупке, и этот показатель стабильно рос, так, с начала текущего года, количество подписанных договоров составляет уже 329, — заключил Сергей Левкин.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

21 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников.

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