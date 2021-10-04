TikTok и Минпросвещения запустили конкурс в преддверии Дня учителя

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TikTok и Министерство просвещения запустили первый российский конкурс для преподавателей в преддверии Дня учителя. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе социальной сети.

В соцсетях конкурс будет называться #УчителяТикТок. Принять участие в нем смогут преподаватели из всех регионов России.

В качестве своей работы конкурсанты должны опубликовать креативные видео в TikTok.

К участию допускаются не только школьные учителя, но и профессора университетов и вузов.

В качестве жюри выступят представители платформы и министерства.

Участников будут оценивать в номинациях «Самый креативный учитель», «Лучший познавательный видеоролик» и «Учитель — открытие».

Принять участие в творческом состязании можно с 4 октября по 4 ноября текущего года, передает ТАСС.

Выставка, приуроченная ко Дню учителя, откроется на Тверском и Гоголевском бульварах в Москве 5 октября. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

На выставке горожане смогут увидеть фотографии лучших учителей города. Насладиться кадрами можно будет до конца текущего месяца. В экспозиции будут представлены изображения преподавателей с разным опытом работы, которые удостоились наград в различных профессиональных конкурсах и помогли ученикам добиться впечатляющих успехов на экзаменах и олимпиадах.