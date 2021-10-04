Фотовыставка ко Дню учителя откроется на двух бульварах столицы 5 октября

выставка

Выставка, приуроченная ко Дню учителя, откроется на Тверском и Гоголевском бульварах в Москве 5 октября. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

На выставке горожане смогут увидеть фотографии лучших учителей города. Насладиться кадрами можно будет до конца текущего месяца.

В экспозиции будут представлены изображения преподавателей с разным опытом работы, которые удостоились наград в различных профессиональных конкурсах и помогли ученикам добиться впечатляющих успехов на экзаменах и олимпиадах.

На выставке покажут педагогов из многих округов столицы. Все они преподают разные предметы: от информатики до географии, передает агентство городских новостей Москва.

Кроме того, Мосметрострой представил фотовыставку «Неизвестный Метрострой». Экспозиция, которая познакомит горожан с неизвестными объектами Московского метростроя, открылась на Тверском бульваре. Компания «Мосметрострой» за свою 90-летнюю историю возводила не только метро. Наряду с выполнением главной задачи сотрудникам компании довелось поработать по всей стране и за рубежом на разных объектах: Кремлевский дворец съездов, стадион «Лужники», «Детский мир» на Лубянке и Асуанский гидроузел в Египте. Выставка открыта до 31 октября.