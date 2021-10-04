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Ученый рассказал, влияет ли на организм повышение атмосферного давления

Ирина А. Игнатенко

Общество
Ученый рассказал, влияет ли на организм повышение атмосферного давления
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Влияние атмосферного давления на организм человека сильно преувеличено. Такое заявление в эфире «Радио 1»сделал директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Филипп Копылов.

По словам специалиста, атмосферное давлениеоказывает влияние на состояние человека, но далеко не на всех и оно не настолько катастрофическое.

Филипп Копылов пояснил, что есть метеочувствительные люди, они чувствуют изменения давления достаточно тонко. Также может немного ухудшится состояние людей, имеющихсердечно-сосудистые заболевания.

По словам Копылова, в дни, когда атмосферное давление резко повышается или понижается, больным следует контролировать своё состояние и принимать назначенные лекарства.

—Этим людям в такие дни нужно почаще измерять артериальное давление, смотреть, нет ли повышения, и корректировать его лекарствами, — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве сохраняется высокий фон атмосферного давления.

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