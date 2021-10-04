«Антициклонический вихрь»: синоптики сообщили о погоде в Москве 4 октября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В понедельник, 4 октября, обширный антициклонический вихрь продолжит прочно удерживать свои позиции в формировании погоды в столичном регионе. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что многие метеочувствительные люди могут в этот день ощущать слабость, разбитость, внезапные «скачки» артериального давления, головные боли и головокружение, шум в ушах и приступы мигрени. Причиной этого у метеозависимых людей, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях и вегетативных расстройствах может быть аномально повышенный фон атмосферного давления.

Прежде всего, следует принимать в этих случаях лекарства, назначенные лечащим врачом, помогут седативные препараты растительного происхождения, также следует гулять на свежем воздухе.

Синоптик рассказал, когда закончится золотая осень в европейской части России. Малооблачная, солнечная и безветренная погода сохранится в центре европейской части России до конца рабочей недели.