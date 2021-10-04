Синоптик рассказал, когда закончится золотая осень в европейской части России

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Малооблачная, солнечная и безветренная погода сохранится в центре европейской части России до конца рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погода в неизменном виде в течение ближайших пяти дней точно будет. Маловетреная, без осадков, но периодически будет появляться облачность. Правда, будет маленький слой облаков на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров, то есть довольно высоко. Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе, — сообщил он.

Синоптик отметил, что ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Также в ближайшие несколько дней будет рекордно высокое атмосферное давление — 762-764 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

Синоптики спрогнозировали снежную зиму в Москве. Высота сугробов на 25 процентов превысит норму. Отмечается, что за Уралом уже начались снежные метели. По мнению метеорологов, причиной этому стала пауза глобального потепления в Арктике.