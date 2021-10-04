Медики назвали шесть признаков наличия «плохого» холестерина в организме

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Американские медики перечислили шесть признаков того, что в организме скопился «плохой» холестерин.

Специалисты напомнили, что сам по себе холестерин не угрожает человеческому организму. Но высокий уровень «плохого» холестерина может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем.

По словам врачей, стоит обратить внимание, возникают ли спазмы во время ходьбы. Также должно насторожить появление онемения, слабости или тяжести. Кроме того, тревожным признаком является медленный рост ногтей на ногах, холодные ступни или пальцы ног, незаживающие язвы на ногах, обесцвечивание кожи на ногах или ступнях, передает «Царьград».

При наличии подобных симптомов стоит сдать кровь на уровень холестерина ЛПНП. Если уровень холестерина окажется высоким, стоит пересмотреть рацион питания и образ жизни.

Ранее врачи назвали продукты, снижающие уровень холестерина.