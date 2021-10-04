Врачи назвали продукты, снижающие высокий уровень холестерина

Фото: Pexels

Медики сообщили, что высокий уровень холестерина повышает риск возникновения проблем с сердцем и инсульта. Он может передаваться по наследству, но его часто можно предотвратить и вылечить, рассказали врачи.

Здоровое питание и регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Для этого нужно употреблять больше клетчатки, в том числе много фруктов и овощей. Также важно есть здоровый завтрак.

По словам врачей, хлопья для завтрака, которые содержат цельные зерна и содержат меньше сахара, жира и соли, помогут нормализовать уровень холестерина.

Согласно исследованиям, углеводы из цельного зерна, содержащиеся в цельнозерновом хлебе, цельнозерновых злаках, коричневом рисе или макаронах, могут помочь снизить уровень «плохого холестерина». Большое количество «плохого холестерина» может привести к накоплению жировых отложений в стенках артерий. Этот жировой материал может привести к сужению или закупорке артерий, предупредили медики.

Также сокращение общего количества жира в рационе может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Специалисты отметили, что определить высокий уровень холестерина самому невозможно, нужно сдать анализ крови, чтобы обнаружить его. Поэтому за этим показателем необходимо следить, сообщается на портале Express.

Врач назвал три необходимых для сердца продукта. Доктор и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о трех продуктах, которые необходимы для правильной работы сердца. На первом месте, несмотря на боязнь многих к сладкому, оказался шоколад.