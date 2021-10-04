ВДНХ пригласила москвичей на Всемирную неделю космоса

Фото: Д. Гришкина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В честь 64-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ подготовил специальную программу в рамках Всемирной недели космоса с 4 по 10 октября.

Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 1957 года Советским Союзом, что положило начало космической эре человечества.

Главная выставка страны пригласила москвичей и гостей столицы посетить бесплатные лекции, экскурсии, а также концерт и увлекательный космический квест для детей. Для участия необходима предварительная запись.

Так, 5 октября в 11:00 и 14:00 пройдет квест «Школа юных космонавтов», в ходе которого юные участники узнают о строительстве ракеты и навыках настоящего космонавта.

5 октября в 13:00, 15:00 и 17:00 будет начинаться экскурсия «Спутники. Земля из космоса». Она расскажет о роли искусственных спутников Земли в изучении Вселенной. Гости смогут увидеть траектории движения таких аппаратов и узнают о собственном спутнике выставки «ВДНХ-80», который вывели на орбиту в 2019 году.

7 октября состоятся экскурсии «До Луны и обратно». Посетители ознакомятся с макетами советских межпланетных станций «Луна-3» и «Луна-17», а также с моделью лунохода. Начало экскурсий в 13:00, 15:00 и 17:00.

Лекция «Космос как место для жизни» будет посвящена вопросу колонизации ближнего и дальнего космоса. Она начнется 9 октября в 16:00.

Заключительным мероприятием Всемирной недели космоса на ВДНХ станет лекция «Космическая программа «Восток»: история первых полетов в космос». Слушатели узнают об одной из ключевых космических программ Советского Союза — создании ракет-носителей «Восток», которые подняли на орбиту множество аппаратов, искусственных спутников Земли и станций для изучения Луны. Лекция состоится 10 октября в 16:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.

4 октября в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что российская актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены в качестве киноэкипажа, который полетит на МКС. Корабль с ними на борту отправится в полет во вторник, 5 октября.