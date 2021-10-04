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Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Анастасия Колоскова

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Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ситуация с коронавирусом в столице не может не вызывать тревогу из-за роста числа заболевших. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил в Москве 30 процентов. По его словам, показатели заболеваемости пока в два раза ниже пиковых значений.

Сергей Собянин добавил, что власти города планируют вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID-19, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что за последние 24 часа в столице выявили 4410 новых случаев коронавируса. В медицинские учреждения госпитализировали 979 пациентов, 66 человек скончались. По данным на 4 октября, в Москве на ИВЛ находятся 443 человека.

Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
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