Столичные врачи вылечили еще 1956 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 1956 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число москвичей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 498 183.

За последние 24 часа в столице выявили 4410 новых случаев коронавируса. За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 979 пациентов, 66 человек скончались. По данным на 4 октября, в Москве на ИВЛ находятся 443 человека.

Фото: Оперштаб

Всего за последние сутки в России выявили 25 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

С 1 октября в столице начал действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как он работает, «Вечерней Москве» рассказала главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.