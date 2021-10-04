В России выявили 25 781 случай коронавируса за сутки

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За последние 24 часа в России выявили 25 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 7,9 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За день в стране от коронавируса скончались 883 человека.

После прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровели 14 526 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 4410 заболевших.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что в России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация, по его словам, требует внимания. Представитель Кремля добавил, что российские регионы принимают ограничительные меры в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки в стране. В Кремле следят за развитием ситуации.

При этом в России пока не планируют вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.