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Песков: В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 в России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков: В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 в России
Фото: Администрация президента РФ

Российские регионы принимают ограничительные меры в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки в стране. В Кремле следят за развитием ситуации. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как будет развиваться дальше, — сказал представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается плохая динамика смертности от COVID-19, которая заставляет обеспокоиться, передает ТАСС.

До этого Песков заявил, что в России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация, по его словам, требует внимания.

1 октября в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. За последние сутки в стране также зафиксировали 887 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью поправились 19 955 пациентов. По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 3993 случая заболевания.

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