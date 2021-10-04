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Как работает новый алгоритм ведения пациентов с ковид в Москве и зачем нужны экспресс-тесты

Марьяна Шевцова

Общество
Как работает новый алгоритм ведения пациентов с ковид в Москве и зачем нужны экспресс-тесты
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 1 октября в столице начал действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как он работает, «Вечерняя Москва» спросила у главного врача городской поликлиники №2 Натальи Шиндряевой.

— Кому и при каких условиях будут делать экспресс-тест?

— Все пациенты, которые проходят на прием в поликлинику к дежурному врачу или же вызывают врача на дом — это люди с признаками острой респираторной вирусной инфекции. То есть у них есть кашель, насморк, заложенность носа, изменение голоса. Эти же пациенты потенциально могут болеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому все дежурные врачи и медики, которые приходят на дом, оснащены экспресс-тестами на антиген к ковид, который они могут сделать пациенту.

— Как проводится экспресс-тест?

— Тест делается достаточно просто и быстро. Медицинский работник берет мазок со злизистой носа, затем опускает палочку со взятым биоматериалом в специальную канюлю с жидкостью. В итоге получается раствор, который капают на планшет для получения результата. В среднем нужно подождать около пяти минут, после чего на планшете отобразится либо одна, либо две полоски в зависимости от того, есть у пациента ковид или нет. При этом пцр-тест на коронавирус мы тоже проводим, чтобы окончательно подтвердить результат.

— В каком случае другим проживающим в квартире тоже его сделают?

— Экспресс-тест проведут другим членам семьи в том случае, если у пациента, который вызвал врача на дом, он будет положительный. Такой алгоритм поможет снять страх за здоровье родственников и снизить риск заражения близких.

— Почему введен новый алгоритм и зачем нужно делать экспресс-тесты?

— Точность таких тестов, как показала практика, довольно высокая, порядка 85-90 процентов. Это значит, что мы можем быстро и довольно точно выявлять коронавирусную инфекцию и сразу же начинать лечение. Если у человека положительный экспресс-тест на ковид, то врач сразу назначает ему алгоритм лечения как для больного этой инфекцией. Таким образом, мы не упускаем драгоценное время и своевременно оказываем медицинскую помощь, не давая вирусу прогрессировать. Ведь, как известно, особенно новые штаммы очень быстро развиваются в организме человека, для ухудшения состояния здоровья порой достаточно одного дня или даже нескольких часов.

— Если появились признаки ОРВИ, как нужно действовать?

— Прежде всего, лучше оставаться дома. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Вызовите врача по единому номеру 122 и дождитесь его прихода. Если же решили пойти к дежурному врачу, то соблюдайте все меры безопасности - носите маску, перчатки и держите социальную дистанцию. Выполняйте все инструкции и назначения медиков, чтобы быстрее выздороветь.

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