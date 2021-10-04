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В России отменили массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России отменили массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса
Фото: roscongress / Андрей Любимов

В России отменили массовые мероприятия в связи с активным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— По массовым мероприятиям — они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, — цитирует Попову РИА Новости.

По ее словам, на сегодняшний день в стране нет ни одного региона, где можно было бы проводить массовые мероприятия с более чем тремя тысячами человек.

Попова уточнила, что мероприятия с количеством участников от тысячи до трех тысяч разрешены всего в двух субъектах РФ.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в России выявили 25 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За день в стране от коронавируса скончались 883 человека. После прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровели 14 526 пациентов. По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 4410 заболевших.

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