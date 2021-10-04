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Глава АТОР назвала топ-5 направлений по России на ноябрьские праздники

Руслан Давлетшин

Общество
Глава АТОР назвала топ-5 направлений по России на ноябрьские праздники
Фото: roscongress / Евгений Ворошилов

В число самых популярных направлений на ноябрьские праздники по России вошли Сочи, Крым, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург и Калининград, заявила в интервью «Вечерней Москве» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

— Из заграничных направлений спросом пользуется отдых в Греции. С учетом «ковидного дефицита» стран глубина продаж — до начала ноября. Основной спрос приходится на отели 5 звезд. В холодное время года также востребованы Турция и Египет, — отметила она.

В этом году россияне в ноябре будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Длинные выходные связаны с празднованием Дня народного единства.

Ломидзе также добавила, что россияне, как отдыхающие, так и туристический бизнес больше всего ждут открытия европейских направлений и юго-восточной Азии. Однако до конца 2021 года на это вряд ли стоит рассчитывать.

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