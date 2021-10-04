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Врачи рассказали, что такое «Вирус Х»

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врачи рассказали, что такое «Вирус Х»
Фото: pixabay.com

«Вирус Х» — собирательный образ возможной инфекционной угрозы человечеству в будущем. Сегодня такого вируса не существует. Но если он появится, он может оказаться более патогенным и летальным, чем коронавирус. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи.

В понедельник, 4 октября, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу предупредил мир о новом вирусе. Он назвал его «вирус Х» и выразил уверенность, что его появление неизбежно. По словам Гао Фу, человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем.

По словам генерального директора контрактно-исследовательской компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николая Крючкова, «вирус Х», о котором заявили китайские ученые — собирательный образ возможной угрозы.

Самые главные кандидаты на ближайшие пандемии — грипп и коронавирус. «Но в перспективе, через 20 лет, на горизонте может появиться новый патоген, инфекционный агент, с которым раньше человечество не сталкивалось», добавил эксперт. Скорее всего, это будет вирус.

— Его источником может быть, как было с коронавирусом, когда что-то перепрыгивает с животного на человека. Такие кандидаты есть в мире, коронавирус не единственный. С десяток таких вирусов примерно уже выделяется, которые относительно близки к преодолению межвидового барьера. Но процесс это довольно сложный, не так легко вирусу это сделать. Мало передаться вирусу, он должен уметь еще и распространяться в человеческой популяции, это сложная отдельная задача. За этими вирусами сегодня следят ученые. Второе — вечная мерзлота и ледники, угроза серьезная, — добавил спикер.

Как рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев, «вирус Х» — образ возможной угрозы человечеству, более вирулентного и опасного, чем коронавирус. Также он выразил мнение, что в ближайшем будущем человечеству не угрожают подобные инфекции.

— Но скорее всего, будет респираторная инфекция, не самая тяжелая. Но с определенными предпосылками можно решить, что будет ковидоподобная инфекция или какой-то штамм гриппа. И все, — заключил Пестерев.

В конце сентября ученые обнаружили в Африке устойчивую к лекарствам форму малярии. В Северной Уганде найдена новая форма малярии, которая устойчива к самому распространенному лекарству от болезни. Ученые взяли образцы крови у людей, которые лечились артемизином — основным препаратом от малярии. Почти у 20 процентов малярийного плазмодия к 2019 году появились мутации. Они влияли на сопротивляемость лекарственным препаратам и их эффективность.

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