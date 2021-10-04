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«Зачем менять?»: тренер Непомнящий высказался против отставки Марко Николича

Ирина А. Игнатенко

Спорт
«Зачем менять?»: тренер Непомнящий высказался против отставки Марко Николича
Фото: fclm.ru

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал сообщения о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Эксперт назвал это сообщение странным, ведь Николич хорошо справляется со своими обязанностями.

— Зачем менять тренера, который показывает хорошие результаты? Это риторический вопрос. Для меня непонятно, если такое решение состоится. Николич вполне квалифицированно справляется со своими обязанностями, и команда у него играющая, — отметил он в комментарии НСН.

Непомнящий уточнил, что за последнее время произошли некоторые потери в составе команды, но это не сказалось на общей работе.

По его словам, последние результаты «Локомотива» — поражение от «Ростова» в чемпионате России (1:2) и от «Лацио» в Лиге Европы (0:2) — не должны быть основанием для увольнения Николича.

Непомнящий отметил, что «Локомотив» на сегодняшний день не выбыл из борьбы за чемпионство в России.

Под руководством Николича команда занимала второе и третье места в чемпионате страны по итогам сезонов-2019/20 и 2020/21, а также выиграла Кубок России.

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