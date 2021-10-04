«Нас пытались развести с Гуськовым»: Лидия Вележева — об отношениях с актером

Фото: Youtube/Россия 1

Актриса театра и кино Лидия Вележева рассказала о своих отношениях с супругом — актером Алексеем Гуськовым. Они состоят в браке более 30 лет, но в СМИ периодически появляется информация о новых возлюбленных и со стороны мужа, и со стороны жены.

Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников задал Вележевой вопрос о пассиях ее супруга.

— Боря, а ты слышал о моем с тобой романе вообще? Не опровергал этот слух? Давай признаемся, ну чего ты молчишь? Расскажешь о нашей постельной сцене? Что ты мне тогда говорил? — резко ответила 54-летняя актриса, дав понять, что на такие вопросы личного характера отвечать не готова.

Актриса рассказывает, что жить в браке с Алексеем Гуськовым ей легко, несмотря на то, что были времена тотальной нехватки денег. Сейчас оба актера служат в театре и снимаются в кино.

— Я никогда не завидовала Леше, что он больше снимается. Да, он больше снимается, его зовут чаще, чем меня. Я только рада. Нас пытались развести, приписывали романы — что Леше, что мне. Как правило, это вранье. На грани развода мы не были. Конечно, были и конфликты, но по мелочи. Нельзя сгоряча рубить. Тебе не должно быть стыдно подойти и извиниться первым. И самое главное: надо уметь не доводить до конфликтов. Надо разговаривать. Нужно подкручивать, смазывать винтики, обращать на это внимание, — рассказывает актриса.

Ранее актер Алексей Гуськов рассказал, почему развелся с первой женой, которая родила ему дочь Наталью.