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В Москве за 2021 год отреставрируют 14 объектов культурного наследия

Михаил Алимов

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В Москве за 2021 год отреставрируют 14 объектов культурного наследия
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице за 2021 год отреставрируют 14 объектов культурного наследия. Близятся к завершению работы в особняке Ольги Кирьяковой и доходном доме И. М. Коровина.

В особняке специалисты восстановили некоторые архитектурные особенности, имевшиеся еще в XIX веке (например, ранее заколоченное световое окно и уникальные подоконные шкафчики). Кроме того, отреставрировали тамбурные двери и лепной декор в парадном подъезде.

В доходном доме Коровина восстановили утерянный декор фасадов, потолков, тамбуров. Отреставрировали перила, кровлю и кирпичные парапеты.

— С этого года на реставрационные работы в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия, городом выделяются специальные субсидии. Капитальный ремонт в этих домах проводится в пределах средств, которые были накоплены жителями за счет минимального размера взноса, а за счет субсидии ведутся дополнительные специализированные работы: реставрируются сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов, — говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

Работы по реставрации проводятся в следующих домах:

— доходный дом архитектора М. Г. Пиотровича (улица Арбат, дом 31);

— доходный дом П. А. Скопника (улица Спиридоновка, дом 27/24);

— доходный дом Воейковых (улица Волхонка, дом 9, строение 1);

— дом работников НКВД на Смоленской площади (дом 13/21);

— доходный дом М. В. Голубицкой (улица Остоженка, дом 42/2);

— доходный дом архитектора П. А. Ушакова (Пожарский переулок, дом 9);

— жилой дом архитектора И. Д. Бегичева (Сеченовский переулок, дом 8, строение 3);

— доходный дом братьев Грибовых (архитектор Г. А. Гельрих; улица Чаплыгина, дом 1а, строение 1);

— жилой дом архитектора Ю. Ф. Дидерихса (улица Большая Грузинская, дом 36);

— ажурный дом (Ленинградский проспект, дом 27);

— бывший жилой дом управления пароходства канала Москва — Волга (Ленинградский проспект, дом 1).

Проводить реставрацию таких объектов могут только те организации, которые получили лицензию Министерства культуры России, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре завершилась реставрация фасадов старейшего здания на Люсиновской улице в Москве. Кирпичное здание, состоящее из двух частей разной этажности, располагается по адресу Люсиновская улица, 27, строение 1. Точная дата возведения неизвестна. Специалисты считают, что здание построили в конце XVIII — начале XIX века. За это время его экстерьер и планировка неоднократно менялись. Фасады дома выполнены в стиле эклектики. Они включают черты классицизма и неоренессанса.

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