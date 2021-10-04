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В Роспотребнадзоре заявили, что дополнительные ограничения на массовые мероприятия не вводились

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что дополнительные ограничения на массовые мероприятия не вводились
Фото: pixabay.com

Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией не вводились в России. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что главы регионов самостоятельно принимают решение о таких ограничительных мерах на основе эпидемиологических показателей.

— В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию... Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось, — уточнили на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в России отменены массовые мероприятия в связи с активным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в стране нет ни одного региона, где можно было бы проводить массовые мероприятия более чем с тремя тысячами человек.

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