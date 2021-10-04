Сергей Собянин открыл движение по связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Западная хорда Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд (СВХ и СЗХ). Также открыто движение по прилегающей к ним улично-дорожной сети.

— Сегодня запускаем важный участок — соединение Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующие магистрали и соединит эти два больших проекта, — рассказал мэр.

По его словам, благодаря соединению этих магистралей можно пересечь всю столицу с востока на запад и обратно, не заезжая в центр. Это значительно ускорит движение, ведь через хорды оно осуществляется практически в бессветофорном режиме.

Собянин также отметил, что СВХ достроена уже на 80 процентов. Глава города надеется, что к следующему году она будет полностью готова.

Строительство хордовых магистралей для Москвы является ключевым транспортным проектом на ближайшие годы. Всего за 2022–2023 годы в столице планируют построить около 190 километров новых дорог, передает РИА Новости.

До этого Собянин утвердил реконструкцию пешеходных переходов через Новодачное шоссе. Проект предусматривает организацию пешеходного перехода на пересечении Новодачного шоссе и Проектируемого проезда № 1219. При этом три уже существующих пешеходных перехода через Новодачное шоссе будут продлены, так как их включат в конкорсы станций.

Улицу Генерала Артемьева реконструируют, а остановку общественного транспорта «ТРЦ «Рио» при следовании в сторону области переместят. Возле станций организуют парковки для автомобилей и велосипедов. Прилегающая территория будет благоустроена.