Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин открыл движение по связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин открыл движение по связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Западная хордаКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд (СВХ и СЗХ). Также открыто движение по прилегающей к ним улично-дорожной сети.

— Сегодня запускаем важный участок — соединение Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующие магистрали и соединит эти два больших проекта, — рассказал мэр.

По его словам, благодаря соединению этих магистралей можно пересечь всю столицу с востока на запад и обратно, не заезжая в центр. Это значительно ускорит движение, ведь через хорды оно осуществляется практически в бессветофорном режиме.

Собянин также отметил, что СВХ достроена уже на 80 процентов. Глава города надеется, что к следующему году она будет полностью готова.

Строительство хордовых магистралей для Москвы является ключевым транспортным проектом на ближайшие годы. Всего за 2022–2023 годы в столице планируют построить около 190 километров новых дорог, передает РИА Новости.

До этого Собянин утвердил реконструкцию пешеходных переходов через Новодачное шоссе. Проект предусматривает организацию пешеходного перехода на пересечении Новодачного шоссе и Проектируемого проезда № 1219. При этом три уже существующих пешеходных перехода через Новодачное шоссе будут продлены, так как их включат в конкорсы станций.

Улицу Генерала Артемьева реконструируют, а остановку общественного транспорта «ТРЦ «Рио» при следовании в сторону области переместят. Возле станций организуют парковки для автомобилей и велосипедов. Прилегающая территория будет благоустроена.

Читайте также:
Северо-Западная хорда (СЗХ)Сергей СобянинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте