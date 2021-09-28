Сергей Собянин утвердил реконструкцию пешеходных переходов через Новодачное шоссе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Долгопрудная Карта всех событий

Территорию, которая находится у станций Долгопрудная, Новодачная и Марк Московского центрального кольца (МЦД-1), благоустроят. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект предусматривает организацию пешеходного перехода на пересечении Новодачного шоссе и Проектируемого проезда № 1219. При этом три уже существующих пешеходных перехода через Новодачное шоссе будут продлены, так как их включат в конкорсы станций.

Улицу Генерала Артемьева реконструируют, а остановку общественного транспорта «ТРЦ «Рио» при следовании в сторону области переместят. Возле станций организуют парковки для автомобилей и велосипедов. Прилегающая территория будет благоустроена, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На прошлой неделе Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ).

Открытие МЦД-4 планируется в третьем квартале 2023 года. Для запуска идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями, передала ранее пресс-служба МЖД слова начальника МЖД Михаила Глазкова.