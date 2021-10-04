Скорое наступление энергетической катастрофы в Европе предсказали в Forbes

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Массовый переход на экологически чистые энергетические источники в Европе может привести страны к катастрофе грядущей зимой. Об этом в понедельник, 4 октября, написал статью в журнале Forbes Дэвид Блэкмон.

По его словам, из-за роста стоимости газа многие государства перейдут на нефть и уголь, что также увеличит цену этих ресурсов. Однако для европейских стран такой вариант будет проблематичен из-за повсеместного использования зеленых источников.

Также обозреватель добавил, что летом 2021 года случился кризис, когда из-за неэффективной работы ветряных источников энергии вновь пришлось перейти на сгораемое топливо.

Автор исследования подчеркнул, что скачки цен всегда отражаются на стоимости газа. В этот раз Россия еще и сократила поставки газа за границу.

Однако аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина заявила, что в РФ достаточно газа, чтобы обеспечить им Евросоюз.

— Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация, — сказала эксперт.

Блэкмон заключил, что в настоящий момент кризис обретает более глобальный масштаб, а Европа находится в центре мирового внимания, передает РИА Новости.

В субботу, 2 октября, британцы прокомментировали выводы аналитиков о том, что Россия получит большую власть над экономикой Европы из-за роста цен на газ. По их мнению, это произошло из-за резкого поведения глав государств в отношениях с Москвой.