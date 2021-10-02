Британцы обвинили ЕС в росте цен на газ из-за кризиса в отношениях с Россией

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Британские читатели издания Daily Express прокомментировали выводы аналитиков о том, что Россия получит большую власть над экономикой Европы из-за роста цен на газ. По их мнению, это произошло из-за резкого поведения глав государств в отношениях с Москвой.

— ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно, — отметил пользователь с ником Birdmaniw.

Он упомянул, что при начале новой войны с РФ глобальное потепление, о котором так часто говорят, станет крайне незначительной проблемой.

Другой пользователь заявил, что страны ЕС предпочли игнорировать вопрос, хотя о возможном кризисе их предупреждали давно.

— Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились так, как подобает относиться к лидеру самой большой страны в мире, — заявила пользователь с ником K69tie.

Читатели сошлись во мнении, что из-за затягивания признания российского газопровода «Северный поток — 2» и наблюдается текущий рост цен на голубое топливо, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что для сертификации отечественного газопровода «Северный поток — 2» предприняты все необходимые шаги, в том числе и в области права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что никакой паузы в работе перед запуском газопровода «Северный поток — 2» нет, все идет своим чередом. По его словам, смена власти в ФРГ может повлиять на сроки запуска объекта.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.