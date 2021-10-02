Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Британцы обвинили ЕС в росте цен на газ из-за кризиса в отношениях с Россией

Михаил Алимов

Политика
Британцы обвинили ЕС в росте цен на газ из-за кризиса в отношениях с Россией
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Британские читатели издания Daily Express прокомментировали выводы аналитиков о том, что Россия получит большую власть над экономикой Европы из-за роста цен на газ. По их мнению, это произошло из-за резкого поведения глав государств в отношениях с Москвой.

— ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно, — отметил пользователь с ником Birdmaniw.

Он упомянул, что при начале новой войны с РФ глобальное потепление, о котором так часто говорят, станет крайне незначительной проблемой.

Другой пользователь заявил, что страны ЕС предпочли игнорировать вопрос, хотя о возможном кризисе их предупреждали давно.

— Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились так, как подобает относиться к лидеру самой большой страны в мире, — заявила пользователь с ником K69tie.

Читатели сошлись во мнении, что из-за затягивания признания российского газопровода «Северный поток — 2» и наблюдается текущий рост цен на голубое топливо, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что для сертификации отечественного газопровода «Северный поток — 2» предприняты все необходимые шаги, в том числе и в области права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что никакой паузы в работе перед запуском газопровода «Северный поток — 2» нет, все идет своим чередом. По его словам, смена власти в ФРГ может повлиять на сроки запуска объекта.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

Читайте также:
ЕвропагазопроводВеликобритания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте